Kömür ocağında göçük: 1 yaralı

Göçükte bir maden işçisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Doğancılar mevkiinde bulunan özel bir maden ocağında 16:00-23.00 vardiyasının çalışma esnasında meydana geldi. İddiaya göre, kömür üretimi esnasında tavan göçmesi sonucu 41 yaşındaki Nurullah Keserci, göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından göçük altından çıkarılan Keserci, ihbar üzerine olay yerinde gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Belinde yaralanmalar meydana gelen Keserci tedavi altına alınırken olay sonrası soruşturma başlatıldı.