Kömürlükte yaşayan aileyi yalnız bırakmadılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan, Hamzafakıhlı Mahallesi'nde eşi ile birlikte kömürlükte yaşam mücadelesi veren Muhsin Kurt'a yardımda bulundu.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi Çolaklaraltı Sokak'ta kullanılmayan okul binasının kömürlüğünde yaşam mücadelesi veren Muhsin ve Nuray Kurt çiftine Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan sahip çıktı. Kurt çiftini yaşadıkları kömürlükte ziyaret eden Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan, İşadamı İlhami Yazıcıoğlu'nun temin ettiği kumanyaları teslim etti.

Ben önce sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben buraya çıkmamıştım mahalle kenarı olduğu için buraya çıkmamıştım. Siz konuyu anlattınız bende konuyu işadamı İlhami Yazıcıoğlu'na anlattım ve 2-3 ay yetecek kadar 16-17 kalem kumanya hazırlattık. Bu ailemizin durumları pek iç açıcı değil. Biz Ereğli Verem Savaş Derneği olarak 48-50 yıldır bu bölgemizde Alaplı'da dahil olmak üzere böyle sıkıntısı olan vatandaşları sizlerin de desteği ile çevremizdeki iş adamları ile birlikte elde ettiğimiz kumanya ve benzeri gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Bu insanlar bizim insanlarımız. Şimdi önümüzde ki zamanlarda da yine elimizden gelen bir şey olursa onları da yaparız. Ülkemiz büyük bir ülke, yardımsever bir ülke. Dolayısıyla aç, açıklık olmaz. Görüyorsunuz; Türkiye çok güzel bir memleket, çok güzelde yöneticilerimiz var. Büyük yardımlar oluyor, görüyorsunuz, sıkıntı olmaz yola devam ediyoruz. Bizde ufacık bir dernek olarak etrafımızda ki bu insanlarımıza elimizden geldiği kadar yardım yapmaktan mutlu oluyoruz. Bu işler gönül ve sevda işidir, dolayısıyla biz bu işlerle yoğrulduk bizde yola devam ediyoruz. Bir yerde hala bir aç varsa veya sıkıntıda olan bir insan varsa gönüllü bir kuruluş olarak arkadaşlarımız ve çevremizin geniş olması ile birlikte birçok projeye imza attık. Ben bu çerçeveden hareketle bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan'a teşekkür eden Muhsin Kurt ise Kdz. Ereğli Kaymakamlığınında kendilerine yardım elini uzattığını, önümüzdeki günlerde daha düzgün bir yere geçeceklerine dair bilgi verildiğini ifade etti.