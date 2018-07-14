Kömürspor yönetimi ve milletvekilleri kahvaltıda buluştu

Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Caner ve beraberindeki yönetim kurulu, daha önceden planlanan kahvaltı programında AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile bir araya geldi. Programa CHP milletvekilleri ise katılmadı. Kulübün Basın Sözcüsü Erdinç Kargidan ise "Daha önceden programları olduğu için Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve Belediye Başkanımız katılamadı. Onları da yeni yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte hafta içinde ziyaret edeceğiz. Milletvekillerinden aldığımız desteği onlardan da alabilirsek söylenecek tek söz şampiyon Zonguldak Kömürspor diye kupamızı onlara hediye ederiz. Bugün Zonguldak Kömürspor için tarihi bir gün yaşadık. Gönül isterdi ki 5 vekilde bir arada olsun. Ama 3 iktidar partisi vekili işlerini bir kenara bırakıp Zonguldak Kömürspor için bizimle birlikte oldular. Bu başlangıç taraftarımızın, iş adamlarının, esnafında desteğiyle Zonguldak Kömürspor’umuzu en iyi yerlere getirecektir” dedi.