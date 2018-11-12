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Konserin gelirini kanser hastalarına bağışlayacaklar

Zonguldak’ta sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenecek olan konser için tanıtım standı açıldı.

Zonguldak'ta sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenecek olan konser için tanıtım standı açıldı. Konserin geliri ise onkoloji servisine bağışlanacak.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen Aysel Yakupoğlu konseri için tanıtım standı açıldı. Cuma-Cumartesi Pazar ve Çarşamba günleri sabah 10.00-22.00 saatleri arasında Esas 67 Burda AVM giriş katında açık olacak. Konserin geliri onkoloji servisine bağışlanacak. Organizasyon yetkilisi Nur Sarı, "Konser artık günümüzün en yaygın hastalığıdır. Bu durumda bizler de elimizden geldiğince yardımda bulunmak istedik. Bu konuda yanımızda olan duyarlı herkesi konserimize bekliyoruz" diye konuştu.

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