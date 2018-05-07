Kontrolden çıkan araç devrildi: 4 yaralı

Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu Karaman mevkisinde meydana geldi. Şefik Ö. (37) idaresindeki 67 UA 684 plakalı araç kontrolden çıkarak devrildi. Diğer sürücüler durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri devrilen araçta yaralanan Tuğba Y. (22), Metehan Ö. (19), Ersoy Ç. (36) ve şoför Şefik Ö.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.