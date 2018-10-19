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Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza akşam saatlerinde Devrek-Mengen yolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma U. idaresindeki 06 FB 3703 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücü Fatma U. Gülsüm P, Elitnaz S. ve Zeynep S. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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