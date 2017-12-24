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24 Aralık 2017 23:10

Köprüdeki kaza paniğe neden oldu

Zonguldak Alaplı D-100 Karayolundaki köprü üzerinde meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Köprüdeki kaza paniğe neden oldu

24 Aralık 2017 23:10


Edinilen bilgilere göre, Alaplı Köprüsü’nde meydana gelen kazada, Deniz Y. (22) yönetimindeki 67 SE 791 plakalı otomobil, Zonguldak-Alaplı D-100 karayolu köprü üzerinde Ereğli istikameti yönündeki hareket halinde bir anda kontrolden çıkarak köprünün korkuluklarına çarptı.


Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, kaza çevrede paniğe neden oldu.


Kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




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