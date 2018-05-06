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06 Mayıs 2018 23:32

Köprünün korkuluklarına çarparak durabildi

Zonguldak Alaplı D-010 Karayolundaki köprü üzerinde meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştuEdinilen bilgilere göre, Alaplı Köprüsü’nde meydana gelen kazada, Ekrem Y.

Köprünün korkuluklarına çarparak durabildi

06 Mayıs 2018 23:32

Zonguldak Alaplı D-010 Karayolundaki köprü üzerinde meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu


Edinilen bilgilere göre, Alaplı Köprüsü’nde meydana gelen kazada, Ekrem Y. (25) yönetimindeki 67 SH 763 plakalı otomobil, Zonguldak-Alaplı D-010 karayolu köprü üzerinde Ereğli istikameti yönündeki hareket halinde bir anda kontrolden çıkarak köprünün korkuluklarına çarptı.


Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, kaza çevrede paniğe neden oldu.


Kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




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