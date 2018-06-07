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07 Haziran 2018 19:43

Koray Kurt, Ereğli Belediyespor ’da

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyespor Kulübü, Osmaniyespor FK forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli golcü Koray Kurt ile prensip anlaşması yaptı.

Koray Kurt, Ereğli Belediyespor ’da

07 Haziran 2018 19:43


Kdz. Ereğli Belediyespor, geçen sezonun ikinci yarısından itibaren 3.Lig ekibi Osmaniyespor FK forması giyen 35 yaşındaki tecrübeli golcü Koray Kurt ile prensip anlaşmasına vardı.


Başarılı golcü Koray geçen sezon 36 maçta 14 gollük performans göstermişti. Futbol Takımından Sorumlu As Başkan Özkan Özyiğit’in İstanbul’da ön anlaşma yaptığı Koray Kurt’un Pazartesi günü Ereğli’ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. 19 Şubat 1983 Adapazarı doğumlu olan Koray Kurt profesyonel liglerde Akhisar Belediye Gençlikspor, Çanakkale Dardanelspor, Bandırmaspor, Bergama Belediyespor, Ofspor, Tarsus İdman Yurdu, Dersimspor, Orhangazi Belediyespor, Osmaniyespor FK formalarını giydi. Kariyerinde Türkiye Kupasında 16 maçta 8 gol,TFF 1.Ligde 16 maçta 5 gol,TFF 2.Ligde 189 maçta 59 gol, TFF 3.Ligde 131 maçta 38 gollük performans gösterdi. 2008-2009 sezonunda formasını giydiği Çanakkale Dardanelspor’la 1.Lige yükselme sevinci yaşarken,22 golle 2.Lig 1.Grup’ta Gol kralı oldu.




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