Köy okulunu özel okul konforunda yaptılar

Kdz. Ereğli ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki 8 derslikli Çayırlı Köyü İlkokulu öğretmen ve velilerin iş birliği ile özel okul gibi yapıldı. ‘Bu okulda herkes çok mutlu’ sloganı ile yola çıkan Okul Müdürü Ersin Yalçınkaya, Müdür Yardımcısı Murat Argun ve 9 öğretmen öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görmesi için çalışma başlattı. Okul iç ve dış duvarları boyanarak yapılan dekorasyon ve koridorlardaki duvarlara Atatürk fotoğrafları, sözleri ve Türk bayrakları asıldı. Veliler için konforlu bekleme salonu, öğrenciler için drama, zeka oyunları sınıfı ve masa tenisi konuldu. Koridorlara cep kütüphaneleri yapılarak öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedeflenirken, sınıflar ve yemekhanelerin tüm masa ve sandalyeleri yenilendi. ‘Askıda kırtasiye’ uygulaması ile kullanmadıkları malzemeleri toplayan öğrenciler, ihtiyacı olan diğer arkadaşlarının bu malzemelerden faydalanmasını sağlıyor. Yapılan çalışmalar da temizlik, hijyenik ve çocukların sağlığına verilen önem nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Beyaz Bayrak’ ödülü verdiği okul, e-twinining proje çalışmalarıyla birde ‘Ulusal kalite etiketi” ödülü almayı başardı.

Öğrenciler okulu çok sevdi

Yapılan yeni düzenlemeler sonrası hem öğrenciler hem de velileri Çayırlı İlkokulu’na hayran kaldı. Daha önce başka bir okulda eğitim-öğrenim gören oğlunun bu okulu gördükten sonra çok sevdiğini ve bu okulda kalmak istediğini anlatan öğrenci velilerinden Fatma Gün, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Fatma Gün gazetecilere yaptığı açıklamada “Benim oğlum daha önce başka bir okulda öğrenim görüyordu. Buraya ziyarete geldik. Okulu çok beğendik. Hele çocuğum drama sınıfı, zeka oyunları olsun, buraya geldiğinde ’Anne ben o okula gitmek istiyorum’ dedi. Başka da bir şey demedi. Çocuğumu buraya aldığım için çok memnunum. Öğretmenlerimiz çok başarılı. Okulumuz çok güzel. Gerek görsel gerekse de eğitim olarak daha önce ben de burada okudum. O zamanki hali ile şimdiki hali arasında çok fark var. Mesela yemekhane ve drama sınıfı eskiden bizim çatı idi. Orada hiç bir şekilde etkinlik yapılmıyordu. Şu anda çocuklarımız etkinliklerini yapabiliyorlar, oyunlar oynayabiliyorlar. Zeka oyunlarımız var. Yemeklerini temiz bir ortamda istedikleri gibi rahat bir şekilde yiyebiliyorlar" dedi.

Yapılan çalışmalar ve düzenlemelerle öğrencilerin okula severek gelmeleri ve eğitimlerindeki başarılarının daha da artırılması hedefleniyor.