Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 14:39

Köy okulunu özel okul konforunda yaptılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde öğretmen ve veliler Çayırlı Köyü İlkokulu’na yaptıkları çalışmalarla özel okul konforu kazandırdı.

Köy okulunu özel okul konforunda yaptılar

18 Eylül 2017 14:39


Kdz. Ereğli ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki 8 derslikli Çayırlı Köyü İlkokulu öğretmen ve velilerin iş birliği ile özel okul gibi yapıldı. ‘Bu okulda herkes çok mutlu’ sloganı ile yola çıkan Okul Müdürü Ersin Yalçınkaya, Müdür Yardımcısı Murat Argun ve 9 öğretmen öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görmesi için çalışma başlattı. Okul iç ve dış duvarları boyanarak yapılan dekorasyon ve koridorlardaki duvarlara Atatürk fotoğrafları, sözleri ve Türk bayrakları asıldı. Veliler için konforlu bekleme salonu, öğrenciler için drama, zeka oyunları sınıfı ve masa tenisi konuldu. Koridorlara cep kütüphaneleri yapılarak öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması hedeflenirken, sınıflar ve yemekhanelerin tüm masa ve sandalyeleri yenilendi. ‘Askıda kırtasiye’ uygulaması ile kullanmadıkları malzemeleri toplayan öğrenciler, ihtiyacı olan diğer arkadaşlarının bu malzemelerden faydalanmasını sağlıyor. Yapılan çalışmalar da temizlik, hijyenik ve çocukların sağlığına verilen önem nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Beyaz Bayrak’ ödülü verdiği okul, e-twinining proje çalışmalarıyla birde ‘Ulusal kalite etiketi” ödülü almayı başardı.



Öğrenciler okulu çok sevdi


Yapılan yeni düzenlemeler sonrası hem öğrenciler hem de velileri Çayırlı İlkokulu’na hayran kaldı. Daha önce başka bir okulda eğitim-öğrenim gören oğlunun bu okulu gördükten sonra çok sevdiğini ve bu okulda kalmak istediğini anlatan öğrenci velilerinden Fatma Gün, yapılan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. Fatma Gün gazetecilere yaptığı açıklamada “Benim oğlum daha önce başka bir okulda öğrenim görüyordu. Buraya ziyarete geldik. Okulu çok beğendik. Hele çocuğum drama sınıfı, zeka oyunları olsun, buraya geldiğinde ’Anne ben o okula gitmek istiyorum’ dedi. Başka da bir şey demedi. Çocuğumu buraya aldığım için çok memnunum. Öğretmenlerimiz çok başarılı. Okulumuz çok güzel. Gerek görsel gerekse de eğitim olarak daha önce ben de burada okudum. O zamanki hali ile şimdiki hali arasında çok fark var. Mesela yemekhane ve drama sınıfı eskiden bizim çatı idi. Orada hiç bir şekilde etkinlik yapılmıyordu. Şu anda çocuklarımız etkinliklerini yapabiliyorlar, oyunlar oynayabiliyorlar. Zeka oyunlarımız var. Yemeklerini temiz bir ortamda istedikleri gibi rahat bir şekilde yiyebiliyorlar" dedi.


Yapılan çalışmalar ve düzenlemelerle öğrencilerin okula severek gelmeleri ve eğitimlerindeki başarılarının daha da artırılması hedefleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç