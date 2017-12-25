“Köyde seçim var” tiyatro oyunu beğeni topladı

Kdz. Ereğli Belediyesinin katkılarıyla Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen, Ayhan Yavuz’un yazdığı, Tamer Özsoy’un yönettiği ve Şeref Ünal’ın müzik ziyafeti eşliğinde ‘Köyde Seçim Var!’ adlı Tiyatro oyunu, Erdemir Kültür Merkezinde tiyatro severlerle buluştu.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’ın eşi Sevim Uysal ile birlikte izlediği oyun, aralarında Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, TSO Meclis Başkanı Faruk Yazıcı, Kent Konseyi Başkan Vekili Yusuf Karaoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda tanınmış sima ve Tiyatro severleri bir araya getirdi.

Oyun sonrası konuşan Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, oyunun sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.