Köylerarası düzenlenen futbol turnuvası şampiyonu belli oldu

Alaplı’nın Aşağı Dağ Köyü’nde her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Ramazan Bayramı futbol turnuvası yapılan final maçının ardından sona erdi. Finalde Durabeyli (Gençlik) ile Musabeyli Köyü karşı karşıya geldi. İlk yarının sonlarına doğru bulduğu golle 1-0 öne geçen Durabeyli, maçta başka gol olmayınca turnuvanın şampiyonu oldu.

Çevre köy sakinlerini de büyük katılım gösterdiği maç büyük çekişmeye sahne oldu. Ara ara seyircilerin sahaya girmesi sonucu maç kısa süre dururken olayların büyümemesi için Alaplı Jandarma ekipleri büyük çapa sarf etti. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Durabeyli takımının şampiyonluk kupasını Ak Parti Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Uçar İsafakılı Köyü Muhtarı Recep Korkut ve Durabeyli Takımı Kaptanı Onur Korkut’a teslim etti. İkinci olan takım Musabeyli’ye kupasını AK Parti Zonguldak Milletvekilim Aday Adayı Akın Kaymak verdi. En az gol yiyen kaleci Durabeyli’den Ozan Can olurken ödül olarak eldiven, en fazla gol atan Dağ Köyü Portakallar’dan Şenol Ocak’a krampon hediye edildi. Yine turnuvanın 1.,2.,3. ve 4. olan takımlarına yeni açılan Kuzenler Halı Saha Sahibi Şenol Usaç tarafından ücretsiz maç oynayabileceklerini ifade etti.

Kupa törenin ardından araç konvoyları eşliğinde köye gelen Durabeyli takımı oyuncuları çalan müzik eşliğinde oynayarak şampiyonluğu doyasıya eğlenerek yaşadı. Alınan şampiyonluk kupasını ise Durabeyli Köyü Dernek Başkanı Selahattin Can’a teslim edildi.