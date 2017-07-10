Köylüler yol kapatıp eylem yaptı

Taşocağı ile birlikte köye ulaşımı sağlayan yolu çöp kovaları ile kapatan köylüler çözüm bulunana kadar eylemi sürdüreceklerini ifade etti.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Sarıkaya ve Ormanlı Köyü sakinleri bölgede faaliyet gösteren taş ocağından yük taşıyan tırların hız yaparak can güvenliklerini tehlikeye attıkları gerekçesi ile eylem başlattı. Taş ocağına giden tırların önünü keserek yolu trafiğe kapatan köylüler, yollarının tırlar yüzünden bozulduğunu ve tozdan dolayı camlarını dahi açamadıklarını dile getirdi. Köylüler bölgede güvenlik önlemi alan jandarmanın uyarısına rağmen çözüm bulunana kadar eylemi sürdüreceklerini ifade etti.

Telefonla durum hakkında Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu’na bilgi veren Sarıkaya Köyü Muhtarı Remzi Hamurcu, köylüleri eylemden vazgeçiremediğini anlattı.

Köye ulaşımı sağlayan grup yolunda taş ocağına çalışan kamyonların yolu bozduğunu ve tozdan evlerinden dışarı çıkamadıklarını belirten Hamurcu, köylülerin sürekli olarak kendilerine tepki gösterdiğini söyledi.

“Kanser hastasıyım, ben nerede yaşayayım?”

Akciğer kanseri tedavisi gören köy sakinlerinden Yaşar Yaman ise yoldaki tozdan dolayı sağlığının tehlikede olduğunu ifade etti. Kendi evinde yaşayamaz duruma geldiğini belirten Yaman “Bu devlet benim tedavim için bana 250 Bin TL masraf etti. Benim oradaki doktorum buradaki tozu yediğimi bilmiyor. Evim yurdum burada, benim nereye gitmem lazım. Bana bir tane yetkili yer göstersin, temiz havada gidip orada yaşayayım. Bende firma sahibiyim. Kimsenin mağdur olmasını istemem ama o firmalarda bizi mağdur etmesin” dedi.

“Aynı olay Kışla Mahallesi’nde ölümlü kaza ile noktalandı”

Köy sakinlerinden Mesut Yaman ise benzer şikayetlerin Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak’ta defalarca dile getirildiğini, ancak bir çocuğun tırın altında kalmasından sonra o yolun trafiğe kapatıldığını belirterek, aynı tehlikeyi kendilerinin de yaşadığını vurguladı.

“Taş ocağına izin verdiğimiz için pişmanım”

Daha önce Ormanlı Belediyesi’nde görev yaparken istihdam sağlaması için taş ocağının açılmasına izin verdiklerini belirten Mehmet Erdoğdu ise oluşan mağduriyeti gördükten sonra pişman olduklarını söyledi.

Tırlardan dolayı çocuklarını okula ve camiye kendilerinin getirip götürdüklerini Nazmiye Yaman ise sürekli korku içerisinde yaşadıklarını ifade etti. Nazmiye Yaman yetkililerden yola çözüm bulmasını isterken, başka bir kadın ise tır sürücülerini yavaş gitmeleri için uyardıklarında kendilerine tepki gösterdiğini dile getirdi.

Mevcut yola sürekli dolgu yapılması nedeniyle yükseldiğini hem su kanallarının hem de evlerinin yol seviyesinden aşağıda kaldığını dile getiren köylüler, sesleri duyurulana kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.