Köylülerden çöp tepkisi

Alaplı'da köy yollarının kenarlarına bırakılan çöpler kötü görüntülerin oluşmasına neden oluyor.

Zonguldak Alaplı İlçesine bağlı Büyük Tekke Köyü ve Gökhasan köyü istikametindeki asfalt yolun yanına atılan molozlar ve çöpler sebebi ile ortaya çıkan manzara, kötü görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Yol kenarlarına kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından dökülen molozlar ve çöpler çevrede oturan vatandaşların tepkisine neden oluyor. İnşaat hurdalarının yanı sıra, atıklarının da atıldığı yol kenarının durumu görenleri hayrete düşürüyor.

Hem çevre kirliliği, hem de görüntü kirliliğine sebep olan duruma tepki gösteren vatandaşlar izinsiz çöp ve moloz döken kişilerin cezalandırılmasını istiyor.

Bilinçsiz ve duyarsız vatandaşların çöplüğe ya da atık sahasına götürmesi gereken malzemeleri yol kenarına dökmesi ile bölgede çevre kirliliğinin yaşandığını ifade eden vatandaşlar, “Yol kenarına atılan veya dökülen çöpler arasında naylon poşetler, inşaat molozları gibi birçok atık var. Çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliği de oluşuyor. Yetkililerin buna bir an önce bir çözüm bulup kişi yada kişilerin cezalandırılmasını istiyoruz” dediler.