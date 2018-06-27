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27 Haziran 2018 16:23

Kozlu belediye başkanı Kerim Yılmaz gece asfaltta sabah İhsaniye’de

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, ’hizmet bizden, takdir sizden’ anlayışı ile gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Kozlu belediye başkanı Kerim Yılmaz gece asfaltta sabah İhsaniye’de

27 Haziran 2018 16:23


Dün gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kozlu Merkez’de asfalt döküm işinin başında olan Yılmaz, sabahın erken saatlerinde amirleriyle birlikte İhsaniye’ye çıkartma yaparak İhsaniye’deki vatandaşların sorunlarını dinleyerek sorunların çözümü için incelemelerde bulundu. Yılmaz yaptığı açıklamada; "Kozlu için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Alt yapı çalışmaları biten bölgelere asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Bu günde İhsaniye’de Vatandaşlarımız ile buluşarak İhsaniye’de yapılacak olan altyapı ve kanalizasyon işlerini inceledik en kısa sürede bu sorunu çözeceğiz. Alpatlar mevkiinde yapılacak olan yolda incelemelerde bulunduk. Buradaki yol çalışmalarımız devam edecek" dedi.


Mahalle sakinleri adına İhsaniye Mahallesi Muhtarı Orhan Burhan Sağlam, Başkan Yılmaz’a teşekkür ederek; "Kozlu - İhsaniye yolu 1985 yılında dönemin belediye başkanı rahmetli Mustafa Durgun tarafından yapılmış olup 33 yıl aradan sonra belediye başkanımız Sn. Kerim Yılmaz tarafından asfalt kaplama ile yenilenmiştir. Belediye başkanımıza bu hizmetinden dolayı mahallem ve kendi adıma teşekkürlerimi sunarım’’ dedi.


Bir taraftan Kozlu’nun gelişip güzelleşmesi için çalışan Yılmaz, bir taraftan da İstanbul’da BAKAF (Batı Karadeniz Fuarı) fuarına Kozlu belediyesi olarak stant açarak Kozlu’nun tanıtımını ve turizme açılması için çalışmaların yürütülmesini sağlıyor.




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