Diğer
Kategoriler
08 Ocak 2017 15:49

Kozlu Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Kozlu Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

08 Ocak 2017 15:49

Kozlu Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kozlu Belediyesi karla mücadele amaçlı kriz masası kurdu. Vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için 24 saat çalışan belediye ekipleri ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçenin bir çok noktasında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların acil durumlarda kriz masasını arayabileceklerini bildirdiler. Yetkililer "Kozlu Belediyesi Karla Mücadele Amaçlı Kriz Masası Kurulmuş Olup Vatandaşlarımızın Olumsuz Hava Şartlarından Olumsuz Etkilenmemesi İçin 24 saat çalışmaktadır.Karla Mücadele Ve Tuzlama Çalışmalarımız 24 saat kesintisiz devam etmektedir. Çok acil durumlarda Belediyemiz Kriz Masası Tel:266 10 13 Numaradan Bizlere ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç