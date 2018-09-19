Kozlu Belediyesi kırtasiye yardımı yaptı

Yaklaşık 1000'e yakın öğrenciye okul çantası, kalem, defter kuru ve sulu boyadan oluşan yardım çantalarını başkan bizzat kendisi öğrencilere hediye etti. Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada;'' Okulların Açılması ile maddi durumu zayıf ailelerin çocuklarının isimlerini okul müdürlerimizden istedik. Alınan isimlere göre çantalarımızı ayarlayarak yaklaşık 1000 öğrencimize Kırtasiye yardımına bugün itibari ile başlandı. Çocuklarımızı önemsiyoruz, çünkü onlar ülkemizin geleceğine ışık tutacak değerlerimizdir. Bu anlamda onların kaliteli bir eğitim almalarına destek olmak bizlerin görevidir. Belediye olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret gösteriyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını gidermenin yanında öğrencilerimiz için sosyal ve kültürel hizmetleri gerçekleştiriyoruz. İlçemizin ülkemizin kalkınması birlik, beraberlik içerisinde eğitimli nesillerle olacaktır. Bu anlamda en önemli varlığımız olan çocuklarımızı iyi yetiştirmeli ve bu şuuru onlara kazandırmalıyız. Bu da ancak iyi bir eğitimle çocuklarımıza kazandırılabilir. Belediye olarak bu bilinçle çalışmalarımıza devam edecek, eğitime destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.