Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 13:40

Kozlu Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı

Kozlu Belediyesi; yapımı bir süre önce tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı.

Kozlu Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı

14 Mayıs 2018 13:40


Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, beraberinde belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile birlikte haftanın ilk mesaisine yeni hizmet binasında başladı.


Personeline yeni bina önünde konuşma yaparak ’hayırlı olmasını’ dileyen Başkan Kerim Yılmaz, makamında tebrikleri kabul etti. Gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Yılmaz, "Heyecanlıyız. Kaliteli bir binada kaliteli hizmet daha kolay olur. Ben o anlamda bugüne kadar hizmet vermiş olan eski belediye başkanlarımıza, rahmetli olanları da rahmetle yad ediyorum. Yaşayanlara sağlıklı sihhatli uzun ömürler diliyorum. Gerçekten o binada Kozlu’ya hizmet etmeye çalışmışlar. Artık hizmet edemez durumdaydı. Ali Bektaş başkanımız; döneminde yeni bina için yer oluşturmuş. Ondan sonra devam eden süreçte Ertan başkanımız, akabinde de bizim tarafımızdan yeni belediye sarayımız tamamlandı. Kozlu halkına hayırlı olsun diyorum. Burada hizmet kalitesinin artacağına 7/24 belediyeciliğin burada daha güzel gösterileceğine halkımıza daha yakın olacağımıza inancımız tamdır. Hizmet anlayışını tamamen değiştirdik. Burada güzel hizmet etmenin peşindeyiz. İnşallah Kozlu halkına daha verimli oluruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
21
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç