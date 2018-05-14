Kozlu Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, beraberinde belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile birlikte haftanın ilk mesaisine yeni hizmet binasında başladı.

Personeline yeni bina önünde konuşma yaparak ’hayırlı olmasını’ dileyen Başkan Kerim Yılmaz, makamında tebrikleri kabul etti. Gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Yılmaz, "Heyecanlıyız. Kaliteli bir binada kaliteli hizmet daha kolay olur. Ben o anlamda bugüne kadar hizmet vermiş olan eski belediye başkanlarımıza, rahmetli olanları da rahmetle yad ediyorum. Yaşayanlara sağlıklı sihhatli uzun ömürler diliyorum. Gerçekten o binada Kozlu’ya hizmet etmeye çalışmışlar. Artık hizmet edemez durumdaydı. Ali Bektaş başkanımız; döneminde yeni bina için yer oluşturmuş. Ondan sonra devam eden süreçte Ertan başkanımız, akabinde de bizim tarafımızdan yeni belediye sarayımız tamamlandı. Kozlu halkına hayırlı olsun diyorum. Burada hizmet kalitesinin artacağına 7/24 belediyeciliğin burada daha güzel gösterileceğine halkımıza daha yakın olacağımıza inancımız tamdır. Hizmet anlayışını tamamen değiştirdik. Burada güzel hizmet etmenin peşindeyiz. İnşallah Kozlu halkına daha verimli oluruz" diye konuştu.