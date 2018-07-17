Kozlu Belediyesi’nde 15 Temmuz şehitleri anısına fotoğraf sergisi

Kozlu Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterilen direnişte Kozlu ve Zonguldak halkının dik duruşunun karelere yansıdığı "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi ‘’adlı fotoğraf sergisi Kozlu Belediyesi yeni hizmet binasında açıldı. 30 gün boyunca devam eden Kozlu ve Zonguldak’ta Direnişinin gün be gün karelere yansıdığı fotoğrafların sergilendiği sergi 15 gün boyunca devam edecek.

Kozlu belediye Başkanı Kerim Yılmaz "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra belediyemiz ve Vatandaşlarımızın katılımı ile devam eden demokrasi nöbetlerinde yaşananların fotoğraflarından oluşan sergi, yaşananların hafızalarımız da taze kalmasını sağlayacaktır. Allah bize bir daha böyle kara günler yaşatmasın. O karanlık gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara inen vatandaşlarımızın destansı mücadelesi ile parlak bir zafere dönüşmüştür. Kozlu’da gösterilen milli direnişin fotoğrafları 15 Temmuz destanının ikinci yıldönümünde o gün ki ruhun unutulmaması adına sergileniyor" ifadelerini kullandı.

117 adet fotoğrafın sergilendiği "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi" adlı fotoğraf sergisinde FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında ve sonrasında Kozlu ve Zonguldak meydanlarında günlerce devam eden darbe karşıtı direniş nöbetlerinden kareler yer alıyor.