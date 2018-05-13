Kozlu Belediyesi’nden anlamlı anneler günü etkinliği

Elizya düğün salonunda gerçekleştirilen anneler günü etkinliğine Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu Belediye Meclis üyeleri, AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Gören, MHP Kozlu İlçe Başkanı Murat Gülsever ile davetliler katıldı.

Programa katılan kadınların anneler gününü kutlayan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, salonda bulunan annesini görünce duygu dolu anlar yaşadı. Annesine sarılarak anneler gününü kutlayan Başkan Yılmaz, “Geçen yıl bir araya geldiğimizde aramızda olan annelerimiz vardı. Bu yıl aramızda olamayanlar var. Rabbim onlara gani gani rahmet eylesin. Şu an aramızda bulunan siz kıymetli annelerimize ‘Cennet annelerin ayakları altındadır’ anlayışıyla hepinize hoşgeldiniz diyorum. Saygılar sunuyorum. Annelerimize çok şefkatli, saygılı, onların bir dediğini iki etmeyecek, saygılı olacak evlatlar olmayı öneriyorum” diye konuştu.

Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya ise “Başta şehit annelerimiz, Kozlu Belediye Başkanımızın anneleri ve değerli annelerimiz, öncelikle sosyal belediyecilik noktasında her fırsatta insanlarımızla bir araya gelmemize vesile olan Kozlu Belediyemizin başkanıyla çalışanlarıyla tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin bildiği üzere dünya üzerinde en iddialı ülke olma yolunda emin adımlarla gidiyor. Bu, kadınlarımız olmadan asla olamayacak bir hayat. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Dünya üzerinde hiçbir kadın Türk Kadını kadar kendi istiklalini ve istikbali için emek vermiş, çaba harcamış olamaz’ diyor. Kadınlarımızın değeri her türlü takdirin üzerindedir” diye ifade etti.

Konuşmaların ardından programa katılan anneler doyasıya eğlendi.