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07 Haziran 2018 23:37

Kozlu Belediyespor görev dağılımı yaptı

Kozlu Belediyespor yeni yönetimi Kozlu Belediyespor ve Kozlu belediye başkanı Kerim Yılmaz’ın başkanlığında toplandı toplantıda yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı.

Kozlu Belediyespor görev dağılımı yaptı

07 Haziran 2018 23:37


Kozlu Belediyespor yönetim kurulu görev dağılımı Başkan Kerim Yılmaz, Başkan yardımcısı Necati Bozkurt, Şahin Kala, Mahmut Erdem. Asbaşkan Cengiz Bank, Genel Sekreter Erşen Baloğlu, Muhasip Serkan Günay, Basın Sözcüsü Ali Sağır, Futbol Şube Sorumlusu Nedim Tasalı, Genel Kaptan Şaban Kubalas, Altyapı Sorumlusu Kadir Güler, Tesisler Yöneticisi Mehmet Berkan Ünal, Lokal Amiri Ertan Akar, Kulüp Müdürü Mehmet Kulaksız, Tesis Amiri Uğur Özkul, Gençlik Koordinatörü Özdemir Dayanıklı şeklinde gerçekleştirildi.


Başkan Yılmaz yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyerek, "Abdullah Kalyoncu hocamız ile Kozlu’nun çocuklarından oluşan genç bir kadro ile devam edeceğiz. Kozlusporumuzun altyapısında yetişen kendi evlatlarımız ile Kozluspor özüne dönecektir. Yeni sezonun kazasız belasız başarılı geçmesini diliyorum" dedi.




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