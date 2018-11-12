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Kozlu HEM, eserlerini 67 Burda AVM'de sergiledi

Kozlu Halk Eğitim Merkezi’nin 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü dolayısıyla Esas 67 Burda AVM’de gerçekleştirdiği sergi açıldı.

Kozlu Halk Eğitim Merkezi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla Esas 67 Burda AVM'de gerçekleştirdiği sergi açıldı. Sergi 10-11 Kasım tarihleri arasında sergilendi.


Sergi için Kozlu Halk Eğitim Merkezi çalışanlar ve kursiyerleri yaklaşık bir yıllık çalışma yaptılar. Sergide, nakış, sulu boya, yüzey süsleme, mozaik, tel kırma, seramik gibi yaklaşık 40 esere yer verildi. Sergide ayrıca Esas 67 Burda AVM'nin de katkılarıyla çocuklara Nutuk kitabı dağıtıldı. Nutuk kitabı dağıtımı sırasında minikler şeref defterine Atatürk ile ilgili düşüncelerini yazmaları istendi. Sergi halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

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