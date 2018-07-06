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06 Temmuz 2018 17:06

Kozlu Su Sporları Merkezi inşaatını incelediler

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ve beraberindekiler Kozlu Su Sporları merkezinin inşaatını incelediler.

Kozlu Su Sporları Merkezi inşaatını incelediler

06 Temmuz 2018 17:06


Kozlu Su Sporları merkezi inşaat çalışmalarını Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Akif Başdağ’ın da olduğu heyet yapım aşamasında olan tesisi incelediler. Kozlu Su Sporları Merkezinin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için kış mevsiminde yıkılan mendirek çalışmaları hakkında Vali Ahmet Çınar ilgili kurumlarla görüşmelerde bulundu. Kozlu Su Sporları Merkezinin sorunsuz ve en yakın zamanda halkın hizmetine sunulacağı belirtildi.




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