Kozlu SYDV Mütevelli Heyeti toplantısı gerçekleştirildi

Kozlu İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti toplantısı Kaymakam Ahmet Karakaya başkanlığında Kaymakamlık makamı toplantı salonunda yapıldı. 2014 - 2018 yılları arasında; Vakfın öz kaynaklarıyla toplamda 22 bin 443 kişiye 4.973.146,32 TL yardım yapılmış yapıldı. Merkezi olarak yapılan yardımlar toplamı bin 189 kişiye 6.194.991,90 TL, yardımlar genel toplamı ise 23 bin 632 kişiye 11.168.138,22 TL olarak açıklandı. Vakfın 2014-2018 yıllarında gerçekleştirmiş olduğu proje ve faaliyetler ise sıralandı:

"Eğitim İçin Engelim Yok Okul Evimde Projesi, Başarılı öğrencilere yüzme kursu, Şehit aileleri ve gazilerimiz ile eşi vefat etmiş kadınlar, Asker ailesi ve öksüz - yetim çocuklarımızın bulunduğu çeşitli iftar programları, Yüzyılın İzinde Zonguldak’tan Çanakkale’ye gezisi, BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar için Küçük Hayaller projesi kapsamında Anneler Günü programı, Bugün Benim Doğum Günüm projesi kapsamında 47 çocuğumuzun doğum günü kutlamaları, Gelecek Benim projesi kapsamında öğrenim gören ihtiyaç sahibi 23 başarılı öğrencimizin odaları düzenlenerek ders çalışmaya hazır hale getirilmesi, Evlerinde yemek yapmakta güçlük yaşayan 14 kişi için öğle yemeği verilmesi, Çocuk evleri sitesindeki çocuklara oyuncaklar alınarak ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, Hafızlık Hazırlık Kursu öğrencileri ile Çocuk Evleri Sitesindeki çocukların kaynaşması için piknik etkinliği, Çocuk Evleri Sitesindeki başarılı çocukların eğitimin desteklenmesi projesi, Ayla isimli sinema filminin şehit aileleri ve gaziler ile birlikte izlenmesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 40 yılı aşkın süredir evlilik birliği devam eden 21 çift için Bir Yastıkta 40 Yıl konulu yemek ve etkinlik programı, Karaelmas Diyarından, Şehitler Diyarı Kastamonu’ya Minnet Ziyareti gezisi, Şehit aileleri ve gazilerimiz ile Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklar için iftar programları. İlçemiz köy okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi 130 öğrenciye eşofman ve spor ayakkabısı alınarak çeşitli hediyeler verilmiştir."