Kozlu yeni pazar yerine kavuşuyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve TTK yetkilileri Kozlu İlçe Belediye Başkanı Kerim Yılmaz'ı makamında ziyaret ettiler. Kozlu'ya yapılacak olan yeni Pazaryeri ve otopark için yapılan toplantının ardından heyet daha sonra 30 Numara diye tabir edilen üzerinde havalandırma tesisi bulunun TTK' ya ait alanda incelemelerde bulundular.

Belediye Başkan Kerim Yılmaz yaptığı açıklamada; "TTK Genel Müdürümüz Kazım Eroğlu ve TTK Yetkililerine bize sağladıkları destek ve yardımlardan dolayı teşekkür ederim. Kozlu yeni Pazaryeri için TTK ile her konuda anlaştık. Kurumların birbirleri ile Toplum yararına çalışmalar yapması çok önemli. Kozlu'ya yakışır bir Pazar yeri yapımı için uzun süredir çalışmalarımız sürüyordu TTK ile olan pürüzlerde bugün hal oldu çok yakında 30 Numara diye adlandırılan Kozlu deresi yanında bulunan şuan otopark olarak kullanılan alana Kozlu'ya yakışır modern bir pazaryeri inşaatı için çalışmalarımız başlayacaktır. Projelerimiz hazır yeni Pazar yerimiz 4 katlı içinde otoparkı olan her katında farklı ürünlerin satılacağı Kozlu'muzun hak ettiği bir tesis olacaktır. Kozlu'muza Hayırlı olsun.'' dedi

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ise, yeni pazaryerinin ilçeye kazandırılması için imkan dahilinde her türlü destek ve katkıyı vereceklerini ifade etti.