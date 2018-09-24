Kozlu'da 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmete açıldı

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi ve protokol üyeleri Kozlu Kirazlık Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursunu hizmete açtılar.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, çocuklara dini ve kültürel değerlerin en doğru şekilde öğretilmesi gerektiğini ifade ederek ‘'Geleceğin teminatı olan yavrular için her zaman hizmete hazır olduklarını, Kuran Kursu öğreticilerin de bu konuda ellerinden gelen gayretleri göstermelerini istiyoruz. Çocuklarımızın kendi seviyesine uygun olarak; Allah ve Resul'ünü sevmeleri, Kur'an-ı Kerim'i içerik ve anlam bütünüyle tanımaları önem arz etmektedir. Onlar bizim yeşerteceğimiz tohumlardır. 4-6 yaş, eğitimin temelini oluşturan en önemli yaş aralığıdır. Çocuklarını bu kurslara gönderen anne-babaları ve ayrıca da çocuklarla yakından ilgilenen özverili ve gayretli Kur'an Kursu Öğreticilerini yürekten kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.