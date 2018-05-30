Kozlu’da geleneksel iftar programları devam ediyor

Topbaşı Merkez Mahallesi iftar programı vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Başkan Yılmaz vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Kozlu Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen iftar programımıza hoş geldiniz. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan onur ve şeref duyuyorum. Geçen yıl aramızda olup bu yıl aramızda olmayan merhum ve merhume kardeşlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sizlerle seneye tekrar Ramazan iftar programında bir araya gelmek bu mutluluğu daim ettirmek için ’Kozlu Revaçta’ sloganı ile gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor. Halka Hizmet Hakka Hizmettir, biz sizlerin hizmetkarıyız ve her zaman yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yılmaz, konuşmasında Kozlu Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları ve projeleri Merkez Mahallesi sakinlerine anlattı. İftar programına AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Polat Türkmen de katıldı. Polat Türkmen vatandaşların Ramazan ayını kutlayarak Hayırlı iftarlar diledi. İftar sonrası Belediye Başkanı Kerim Yılmaz Kozlu AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gören ve yönetimi milletvekili adayı Polat Türkmen kahvehaneleri gezerek vatandaşlar ile sohbet etti.