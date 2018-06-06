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06 Haziran 2018 12:53

Kozlu’da geleneksel iftar programları sürüyor

Kozlu Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programları devam ediyor.

Kozlu’da geleneksel iftar programları sürüyor

06 Haziran 2018 12:53


Merkez Mahallesi Tuğla Harmanı iftar programı vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Başkan Yılmaz vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada "Belediyemiz tarafından geleneksel hale gelen iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan onur ve şeref duyuyorum. Geçen yıl aramızda olup bu yıl aramızda olmayan merhum ve merhume kardeşlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sizlerle seneye tekrar Ramazan iftar programında bir araya gelmek bu mutluluğu daim ettirmek için ’Kozlu Revaçta’ sloganı ile gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor. ’Halka Hizmet Hakka Hizmettir’, biz sizlerin hizmetkarıyız ve her zaman yanınızdayız" diyerek Kozlu Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları ve projeleri Tuğla Harmanı Mahallesi sakinlerine anlattı.




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