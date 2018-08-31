Kozlu’da şenlikler iptal oldu

Kozlu’ya gelen Romanya, Rusya ve Azerbaycan Halk Dansları Grup Başkanları bugün Kaymakam Ahmet Karakaya ve Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’ı makamında ziyaret ederek hediyelerini sundular. Kaymakam Ahmet Karakaya, Romanya, Rusya ve Azerbaycan halk dansları grup liderlerini Köksal Toptan salonunda ağırladı.

Kaymakam Karakaya, dün gerçekleşen etkinliklerde grupların performansının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Karakaya, Halk Danslarının ülkelerin kaynaşmasına ve barışa hizmet ettiğini vurguladı. Grup liderleri ve halk oyuncuları ise, Kozlu’da olmaktan mutlu olduklarını kaydederek, “Bizi Kozlu’da en iyi şekilde ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz” dediler.

“Sizinle gurur duydum”

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Halk dansları grup liderlerini ve öğrencilerini meclis salonunda ağırladı. Karşılıklı hediyelerin verildiği törende konuşan Yılmaz, “Dün çok başarılı bir performans gösterdiniz. Sabahtan buyana aldığım mesajlar beni çok mutlu etti. Şehit cenazemiz olduğu için etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldık. Sizleri ilçemizde ağırlamaktan çok mutlu olduk. Budan sonraki yıllarda da sizleri aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Kozlu’ya gelen Romanya, Rusya ve Azerbaycan halk dansları ekipleri kendilerine gösterilen ilgiden çok mutlu olduklarını söylediler.