Küçük kızın polis zoruyla götürülmesine başsavcılıktan soruşturma

Y.’nin boşandığı eşine teslim edilmek üzere icra memurları tarafından zorla götürülmesi olayının ardından açıklama yapan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, "Konu hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak Kozlu ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ramazan Yıldırım, Mayıs ayından şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Mahkeme tarafından Z.Y.’nin velayeti babaya verildi. Temmuz ayında bir ay boyunca annesinde kalmasına izin verildi. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte anne F.Y., kızını almak isteyerek durumu eski eşine bildirdi. Baba Yıldırım kızının annesine gitmek istemediğini eşine belirtti. Anne F.Y., çocuğunu kendisine gösterilmediği iddiasıyla avukatı aracılığıyla Zonguldak Adliyesinde bulunan İcra Müdürlüğüne ’çocukla kişisel ilişki kurulması’ maddesi gereği çocuğunun babasından alınarak kendisine verilmesini talep etti. Talebi değerlendiren İcra Müdürlüğü, çocuğu almak için yasa gereği polis ve pedagog eşliğinde önceki gün Ramazan Yıldırım’ın evine gitti. Küçük kızın Kur’an kursunda olduğunu öğrenen ekipler Z.Y.’yi dışarı çıkardı. Küçük kız kendisiyle görüşen pedagoga annesine gitmek istemediğini söyledi. Baba Ramazan Yıldırım, bu andan sonra yaşananları cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına aldı. Baba Yıldırım o anları kayıt ederken memurlara, ’Çocuğum şu anda zorla alınıyor. Toplumdaki insanı toplumdan uzaklaştırmak için uğraşıyorlar. Çocuğumun psikolojisinde bir şey olursa, hepinizden şikayetçiyim. Mesuliyet size aittir. Çocuğumu zorla götürmeyin" diye seslendi.

Başsavcılıktan soruşturma açıklaması

Öte yandan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan Zonguldak İcra Müdürlüğünce küçük bir kızın annesine teslimine ilişkin haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği hasıl olmuştur. Zonguldak 2. Aile Mahkemesinin kararı ile velayeti babasına verilen habere konu çocuğun belirli günlerde annesiyle görüşmesine karar verilmiştir. Annesinin vekilinin müracaatıyla Zonguldak 2. İcra Müdürlüğünce ilgili mahkeme kararı doğrultusunda çocuk annesine teslim edilmiştir. Yapılan işlemler ilgili görevliler tarafından tutanağa bağlanmış olup, konu hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.