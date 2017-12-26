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26 Aralık 2017 14:54

Kültür mantarı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Zonguldak’ta Kültür Mantarı Yetiştiriciliği ön fizibilite raporu bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kültür mantarı bilgilendirme toplantısı yapıldı

26 Aralık 2017 14:54


Zonguldak’ta kültür mantarı üretimi ve kompost yatırımları için uygun mantar türlerinin ve tesis ölçeğinin belirlenmesi, doğru teknoloji seçimi ile sağlıklı ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi gibi konuları içeren Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Ön Fizibilite Raporu hazırlanması çalışması Zonguldak Valiliği koordinasyonunda Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ve BAKKA iş birliğinde gerçekleştirildi.


Hazırlanan raporun değerlendirilerek nihai hale getirilmesi amacıyla BAKKA konferans salonunda geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Zonguldak Valiliği, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Zonguldak İl Özel İdaresi, Zonguldak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri ile özel sektör temsilcileri ve potansiyel yatırımcılar katıldı.


Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Mantarcılık Programından Yrd. Doç. Dr. Erkan Eren tarafından bölgede gerçekleştirilebilecek kültür mantarı yatırımlarına ilişkin ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumunda beyaz şapkalı mantar ve istiridye mantarı üretimi ile kompost yatırımlarında optimum üretim ve yatırım büyüklükleri konusunda bilgiler veren Eren, mantar sektörünün bölgeye kazandırılması aşamasında Zonguldak’ın iklimsel olarak ve pazara yakınlık açısından önemli avantajlarının bulunduğunu ifade ederek, mantar üretiminin yanında mantarın pazarlanması ve satışı konularında da bilgiler aktardı.


Kültür mantarı yetiştiriciliği yatırımları hakkında fizibilite tabloları ve maliyetlere detaylı bir şekilde yer verilen toplantıda özellikle 4-5 yıl mertebesindeki yatırım geri dönüş süresi paydaşlar ve yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Toplantı, raporun sunumunu müteakip karşılıklı görüş alışverişi ve soru cevap bölümüyle son buldu.




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