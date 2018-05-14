Kulüp başkanı, finale bir saat kala futbolcuları takımdan kovdu

Amatör Küme’de üst lige yükselme play-off ikinci maçında Yeşiltepespor ile karşılaşan Çaydamarspor’da başkan Osman Aydın, maç öncesi 15 futbolcuyu soyunma odasına almayarak takımdan kovdu. Sahaya genç takım ile çıkan Çaydamarspor, rakibine 6-0 yenildi.

2. Amatör Küme Merkez A Grubu’nun ikincisi Yeşiltepespor ile Merkez B grubunun ikincisi Çaydamarspor, üst lige yükselme Play-Off müsabakası için sahaya çıktı. Hafta sonu oynanan maç öncesinde Çaydamarspor Kulübü’nün Başkanı Osman Aydın, futbolcularını soyunma odasına almadı. Kulüp Başkanının oyuncuları kadro dışı bıraktığı ve teknik direktörün itirazlarını da dinlemediği ortaya çıktı. Futbolcular ise gerekçesi belirtilmeden kadro dışı bırakılmalarına tepki gösterdi. Kulübün Teknik Direktörü Muttalip Özdemir’in de kadro dışı bırakılan futbolculardan yana tavır sergilediği öğrenildi.

Bunun üzerine Kulüp Başkanı Osman Aydın da genç takım futbolcuları ile Yeşiltepespor maçına çıktı.

Karşısında genç kadro ile sahaya çıkan bir takım bulan ve şaşkınlık yaşayan Yeşiltepespor ise art arda attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarı da da skoru 6-0’a getiren Yeşiltepespor 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahadan 6-0 galip ayrılarak play-off şampiyonu olarak 1. Amatör Küme’ye çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Kadro dışı bırakılan futbolcular ise maç sonrası yaptıkları açıklamada, "Hakkımızı helal etmiyoruz. Nedenini açıklamadan 14-15 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Çaydamar Mahallesi halkı bunun hesabını sormalı. Biz bu yenilgiyi kabul etmiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Futbolcular, müsabakayı ise tribünlerden seyrederek takımlarını yine de yalnız bırakmadı. Kupayı kaldıran Yeşiltepespor ise yaşananların ardından kulüpten kovulan futbolculara destek verdi.

Aydın: "Kulübe ihanet ettikleri ve sportmenliğe aykırı hareket ettikleri için kadro dışı bıraktım"

15 yıldır kulüp başkanlığı yapan Osman Aydın, futbolcuları kulübe ihanet ettikleri ve sportmenliğe aykırı hareket ettikleri için kadro dışı bıraktığını söyledi. Bir hafta önceki Play-off maçında kaptan ve onun kulübe getirdiği futbolcunun kavga etmeleri sonucu kırmızı kart gördüklerini söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

"Maçın son dakikasında final maçını bile bile yumruklaşıyorlar ve atılıyorlar. Bu kulübe ihanet midir değil midir? Ben de iyimser düşündüm. Atılan kaptanın yerine eski kaptan arkadaşımız vardı. Onu tavsiye ettim. Bütün futbolcular karşı çıktı. Neden karşı çıktıklarını anlamadım. Eski arkadaşlarını aralarına katamıyorsak tekrar bizim kulüp başkanlığımız ve onların sporcu kimlikleri kalmamış demektir. Arkadaş bağını kuramamışız demektir. Sonrasında gelişen olaylar da sportmenliğe aykırı davranışları oldu oyuncuların. Ben kendi taraftarlarım için çok üzüldüm ama işi net olarak anlayınca bana hak verecekler. Bizim maddi olarak bir desteğimiz zaten yok. Bizi bu tür olaylarla yıpratıyorlar. Başkaldırdılar ve ben de hiçbirini kabul etmedim. Bundan sonra da etmeyeceğim. Selam da vermesinler. Böylesi insanların selamını da kabul etmiyorum. Ben gençlerle mutluyum. Benim 12 ve 19 yaş grubum var. Öz olsun, harbi olsunlar canımı yesinler. Çok üzgünüm. Hak ettiğimiz birincilik bunların yüzüne gitti. Böyle şampiyonluk gelecekse de gelmesin. Ben gençlerle birlikte mağlubiyetle de mutluyum."

Özdemir: "İşine gelirse’ deyince istifamı verdim"

Teknik Direktör Muttalip Özdemir ise, "İdmanımızı yaptık. İdmandan sonra iki futbolcu arkadaşımızın hoş olmayan hareketleri oldu. Takım hocası olarak ben de bunu başkan ile paylaştım. Kadro dışı bırakılmasını istedim. Zaten ilk 11’de olmayan futbolculardı. Başkan da kararım konusunda destek oldu. Sezon başından bu yana bütçesi olmayan bir kulüp ile oraya geldik. Sahaya çıkacak takımımız yoktu. Futbolcu arkadaşların hepsi özveride bulundular. Başkan bey sonuna kadar beni destekledi. Bu arada bir hafta önce de ilk maçımızda iki arkadaşımız oyundan atılmıştı. Maç günü geldik. Arkadaşlar benden önce gelmişler. Kulüp başkanı futbolcu arkadaşlara içeri giremeyeceklerini söylemiş. Baktım odaya giderken futbolcular ’Başkan ne yapmaya çalışıyor’ diye bana sordular. Takım kaptanını da yanıma aldım. Selam verdim, başkana durumu sordum. ’Ben onları kadro dışı bıraktım’ dedi. Ben de bunun mümkün olamayacağını söyledim, takımın hocası ben olduğumu söyledim. Daha önceki görüşmelerimizi hatırlattım. Benim kadro dışı bıraktığımı söylediğim iki futbolcunun diğer futbolcu arkadaşların da arkadaşı olduğu gerekçesiyle hepsini kadro dışı bıraktığını söyledi. Benim emeğime, orada üniversite öğrencileri var. Bu emeğe saygı var dedim. Bana ’işine gelirse’ deyince istifamı verdim. Dilekçemi de yazdım istifamı verdim" diye konuştu.