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16 Temmuz 2018 15:58

Kumar makinelerine şarj cihazı görünümlü kamuflaj

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince kahvehanelere yönelik düzenlenen operasyonda şarj cihazı görünümlü kamufle edilmiş kumar makineleri ele geçirildi.

Kumar makinelerine şarj cihazı görünümlü kamuflaj

16 Temmuz 2018 15:58


İl Jandarma Komutanlığı ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kumar oynatıldığı iddia edilen kahvehanelere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan denetimlerde 17 kahvehaneden 3’ünde kumar oynatıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken kahvehane sahibi olduğu öğrenilen 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan, kumar makinelerinden biri şarj makinesi görünümlü kamufle edilmesine rağmen jandarmadan kaçamadı. Ele geçirilen makinelere el konulurken işyerlerinin mühürleneceği öğrenildi.




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