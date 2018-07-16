Kumar makinelerine şarj cihazı görünümlü kamuflaj

İl Jandarma Komutanlığı ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kumar oynatıldığı iddia edilen kahvehanelere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan denetimlerde 17 kahvehaneden 3’ünde kumar oynatıldığı tespit edildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken kahvehane sahibi olduğu öğrenilen 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan, kumar makinelerinden biri şarj makinesi görünümlü kamufle edilmesine rağmen jandarmadan kaçamadı. Ele geçirilen makinelere el konulurken işyerlerinin mühürleneceği öğrenildi.