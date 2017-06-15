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15 Haziran 2017 17:13

Kura çekiminde bir toptaki iki numara bulunması yargıya taşındı

Zonguldak’ta geçen yıl Mart ayında 12 eski hükümlünün TTK’ya işe alınmasında yapılan kura çekilişinde bir topta iki rakamın olduğunun ortaya çıkması üzerine konu yargıya taşındı.

Kura çekiminde bir toptaki iki numara bulunması yargıya taşındı

15 Haziran 2017 17:13

Yargılanan 6 görevliye para cezası verilirken noter görevlisi hakkında verilen 5 aylık hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.


Zonguldak’ta geçen yıl 9 Mart’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) işe alınması planlanan hükümlü işçiler için noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. Kura çekimindeki bazı topların ön ve arka yüzündeki farklı numaraların yer alması salonu karıştırdı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu’na alınacak 12 eski hükümlünün işe alınması planlandı. TTK Eğitim Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilen kura çekiminde 6 şoför, 4 meydan işçisi, 1 aşçı ve 1 iş makinesi operatörü alımı için 336 eski hükümlü ter döktü. Zaman zaman heyecanın had safhaya ulaştığı kura çekiminde dönemin Zonguldak 2. Noteri de hazır bulundu. Açılış konuşmalarının ardından kura çekimine başlandı. Aşçı, iş makinesi operatörü ve meydan işçilerinin kura ile belirlenmesinin ardından sıra şoförler için kura çekimine geldi.


Kürenin içerisinde yer alan topların karıştırılarak çekilmesi sırasında ilginç bir olay yaşandı. Arka yüzünde 117 yazan topun ön yüzünde 1 yazması üzerine salon bir anda karıştı. Hatalı olduğu belirlenen topun ardından başka toplarda da aynı durumun yaşanması üzerine salondaki tansiyon giderek arttı. Olaya müdahale eden polis ekipleri toplara el koyarak yaşanan tutanak tuttu.



Mahkeme kararını verdi


Olayın yargıya taşınmasının ardından kuraya katılan adaylar arasından 18 aday, görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla TTK görevlileri ve Zonguldak 2. Noterliği görevlisi hakkında şikayetçi oldu. 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada karar çıktı. "Görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanıklardan noter görevlisi Ferdi A. duruşmada hazır bulunurken diğer sanıklar katılmadı. Mahkeme Ferdi A.’ya verilen 5 aylık hapis cezasında hükmün açıklanmasını geri bıraktı. TTK’da görevli 6 sanığa ise toplamda 30 bin lira adli para cezası verdi.




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