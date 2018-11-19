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Kur'an-ı Kerim tilavetine vatandaşlardan yoğun ilgi

Devrek Müftülüğü tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak program düzenlendi.

Devrek Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak program düzenlendi.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Peygamber Efendimizin doğum yıldönümü nedeniyle Devrek Müftülüğü ve Devrek Belediyesinin ortaklaşa olarak düzenlediği programda ilçede görev yapan seçkin hoca ve hafızlar tarafından vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ziyafeti verildi. Devrek Merkez Ulu Camide düzenlenen Kur'an-ı Kerim ziyafetine yüzlerce vatandaş iştirak etti. Devrek Müftüsü Hasan İzmirli yaptığı konuşmada,” Bu sene hafta süresince ana tema olarak işlenecek konu “Peygamber ve Gençlik” efendimizin yaşam tarzı dün olduğu gibi bu günün gençliğine örnek olmuş ve olmaya da devam edecektir. Hafta süresince birçok etkinliğimiz olacaktır. Bu etkinliğe tüm vatandaşlarımız davetlidir” diye konuştu.


Programın ardından Devrek Belediyesi tarafından vatandaşlara tavuklu pilav ve ayran ikramında bulunuldu

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