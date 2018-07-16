Kurban kesim yeri ve kesim ücretleri belli oldu

Kurban Hizmetleri Komisyonu, bu yıl ki Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerinin 69 ambarları mevkisi olarak belirledi. Kurban kesim yeri ise Zonguldak Belediyesi mezbahanesi olarak belirlendi. Ayrıca açıklamada, “Vatandaşlarımız 2018 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğin 4. Bölümünde belirtilen 16. Maddesine istinaden etrafı kapatılmış özel mülk ve bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken kurallar çerçevesinde usulüne uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde kurbanlarını kesebilirler. Aksi takdirde cezai işlemler uygulanır” denildi.

Mezbahanelerde ve komisyonca belirlenen yerlerde yapılacak kesimlerde ise büyük baş hayvan kesim ücretinin 350 lira, küçükbaş hayvan kesim ücretinin 70 lira olarak belirlendiği ifade edildi. Kurban kesim tesisinden yararlanma ücretlerinin ise mezbahanelerde ve komisyonca belirlenen yerlerde kurbanlarını kendileri kesmek isteyenlerden büyükbaş hayvan için 50 lira, küçükbaş hayvan için 25 lira olarak tesisten yararlanma ücreti alınacağı belirtildi.