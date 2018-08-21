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21 Ağustos 2018 12:45

Kurbanlık tosunun inadı, kasabı çileden çıkarttı

Zonguldak’ta bayramda kesilmek için bekleyen kurbanlık tosun, kasabı çileden çıkarttı.

Kurbanlık tosunun inadı, kasabı çileden çıkarttı

21 Ağustos 2018 12:45

Can havliyle kasabın elinden kaçan büyükbaş hayvan, kuyruğundan tutan kasabı adeta dört döndürdü.


Kozlu ilçesinde kesilmeyi bekleyen kurbanlık tosun kasabı çileden çıkarttı. Kesilmek için sırada bekleyen büyükbaş hayvan, ayağının bağlanmasını istemeyince bir süre çevresindekilere güçlük çıkarttı. Hayvanın ayağına ip bağlamak isteyen kasap ve yardımcıları, başarılı olamayınca bir süre bekledi.


Getirilen bez yardımıyla gözleri bağlanan hayvanın inadı olayı izleyenleri gülümsetti. Hayvanın kuyruğunu tutan kasap ve beraberindekiler, adeta hayvanla birlikte dört döndü. Ayağına ip geçirilen hayvan, düzeneğe çekilerek kesildi.




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