Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 09:21

Kurmalı, Yolculuk isimli kitabını 67 Burda AVM’de imzaladı

Şair Mustafa Kurmalı, "Yolculuk" isimli şiir kitabını Zonguldak’ta Esas 67 Burda AVM’de hayranları için imzaladı.

Kurmalı, Yolculuk isimli kitabını 67 Burda AVM’de imzaladı

04 Aralık 2017 09:21


Şair Mustafa Kurmalı, Esas 67 Burda AVM’de "Yolculuk" isimli şiir kitabı için imza günü düzenledi. Kitabıyla hayranlarının karşısına çıkan Kurmalı, şiirlerini hayranlarıyla buluşturmaya devam ettiğini ifade etti.


Yoğun bir kalabalığın yaşandığı imza gününde konuşan Kurmalı, "Şiir ve şiir dünyasına ilk kez Gidersen isimli kitabımızla merhaba demiştik. Herkesin hayatında cümleler vardır; kendini ifade etmek istediği. Herkesin hayatında yaşanmışlıklar vardır. Yaşanmışlıkları paylaşmak ister. Biz de kelimelerle kendimizi ifade etmenin yolunu bulduk. Daha önce resimle anlatıyorduk. Bu sefer kelimeleri tercih ettik. Umarım kelimeler doğru yerde, doğru şekilde anlaşılır. Dilerim beğenilir, dilerim biz de yazmaya devam ederiz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç