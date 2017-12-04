Kurmalı, Yolculuk isimli kitabını 67 Burda AVM’de imzaladı

Şair Mustafa Kurmalı, Esas 67 Burda AVM’de "Yolculuk" isimli şiir kitabı için imza günü düzenledi. Kitabıyla hayranlarının karşısına çıkan Kurmalı, şiirlerini hayranlarıyla buluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

Yoğun bir kalabalığın yaşandığı imza gününde konuşan Kurmalı, "Şiir ve şiir dünyasına ilk kez Gidersen isimli kitabımızla merhaba demiştik. Herkesin hayatında cümleler vardır; kendini ifade etmek istediği. Herkesin hayatında yaşanmışlıklar vardır. Yaşanmışlıkları paylaşmak ister. Biz de kelimelerle kendimizi ifade etmenin yolunu bulduk. Daha önce resimle anlatıyorduk. Bu sefer kelimeleri tercih ettik. Umarım kelimeler doğru yerde, doğru şekilde anlaşılır. Dilerim beğenilir, dilerim biz de yazmaya devam ederiz" diye konuştu.