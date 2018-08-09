Kuyumcu gibi dolandırıcılar

Şahısların üzerinden 8 bin 250 TL nakit para ve çok sayıda altın bilezik, kolye, yüzük ve taşlı küpe ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından Zonguldak Merkez Terminal önünde telefonla “Kendilerini Polis Savcı diye tanıtarak dolandırıcılık faaliyeti olduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Siber suçlara mücadele, asayiş ve Kozlu ekipleri tarafından yapılan uygulamada Kozlu minibüs duraklarında minibüse binen ve sürekli telefonla konuşan ve doğu kökenli olduğu anlaşılan şahıs takibe alındı. Takip altına alınan şahıs binmiş olduğu Kozlu duraklarından bindiği araçtan indirilerek kimlik kontrolü yapıldı. Şahsın Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Süleyman Kurt (19) olduğu öğrenildi. Şahsın elinde bulunan ve ağzı açık vaziyette bulunan çantada arama yapan ekipler 8 bin 250 TL nakit para 2 adet orta boy bilezik, 1 adet ince bilezik, 1 adet kalın kırık bilezik, 2 adet pembe taşlı yüzük, 1 adet Osmanlı tuğralı tam cumhuriyet altını, 1 adet çeyrek altın, 1 adet lale figürlü altın yüzük, 2 adet altı ay yıldızlı kolye ucu, 1 takım siyah küpe, 1 adet altın alyans, 1 adet mavi boncuklu altın kolye, 1 takım beyaz altın küpe, 3 adet mavi boncuklu kolye ucu, 1 adet mavi taşlı yüzük, 1 takım beyaz taşlı küpe, 1 adet beyaz taşlı broş, 1 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerin arından adliyeye sevk edildi.