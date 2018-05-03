Kuyuya düşen domuzu itfaiye kurtardı

Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne Ali Köyü İmamlar Mahallesi’nde kullanılmayan su kuyusuna bir yaban domuzu düştüğü ihbarı geldi. İtfaiye ekipleri, saat 23.00 sularında gelen ihbar üzerine veteriner ve barınak görevlilerini de yanlarına alarak olay mahalline hareket etti. Belediye ekipleri, olay yerine vardıklarında yaban domuzunun su kuyusunda olduğunu belirledi. Veteriner hekimin yönlendirmeleri doğrultusunda iğne ile uyuşturulan yaban domuzu, daha sonra itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Yaban domuzu, kendine geldikten bir süre sonra yeniden doğaya salındı.