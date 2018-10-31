Kuzulara annelik yapan Kangal köpeği sosyal medyayı salladı

Zonguldak'ta annelerinin kabul etmediği yavru kuzulara annelik yaparak emziren Kangal köpeği Kezban, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İş adamı Suat Karakaş, Çaycuma'nın Yukarı İhsaniye köyünde bir süre önce çiftlik kurdu. Adını “Kezban” koyduğu 3 yaşındaki dişi kangal köpeğini de çiftlikteki koyunlara bekçilik yapması için çiftliğe getirdi. Kezban isimli kangal köpeğinin bir süre önce 5 yavrusu dünyaya geldi. Bu sırada çiftlikte iki yavru kuzu da dünyaya geldi. Ancak kuzuların annesi emzirmeyince, kangal köpeği yavru kuzulara annelik yaptı.

Kendi yavrularından ayırmadığı kuzuları emziren Kezban, sahibinin de dikkatini çekti. O anları sosyal medyada paylaşan sahibi ise büyük ilgi gördü. Sosyal medyada ilgi odağı olan Kezban ise vefasıyla hiç yanından ayrılmayan kuzuları beslemeye devam edecek.