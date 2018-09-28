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Lastiği patlayan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti

Zonguldak’ta lastiği patlayan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti.

Zonguldak'ta lastiği patlayan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti.


Kent merkezinde seyir halindeki bir sürücü lastiğinin patladığını fark etmesi üzerine aracını yolun kenarına park etti. Bir süre aracının başında bekleyen sürücü, o sırada Gazipaşa Caddesi'nde görevli bir trafik polisinin yanına giderek yardım istedi.


Sürücünün yardım çağrısı üzerine aracın başına gelen trafik polisi, sürücüye yardım ederek patlayan lastiği yenisiyle değiştirdi. Sürücü trafik polisine teşekkür ederek yoluna devam etti. Öte yandan çevredeki vatandaşlar da trafik polisine davranışından dolayı ilgi gösterdi.


Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde araçlı ve yaya devriye görevlerini sıklıkla sürdürüyor.

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