LGS İl birincisi, Kaymakam Turan’ı ziyaret etti

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yılmaz, LGS Zonguldak İl Birincisi Eren Parmaksız ve beraberindekiler Kilimli İlçe Kaymakamı Armağan Turan’ı makamında ziyaret etti. Parmaksız’ın başarısını kutlayan Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yılmaz, "2018 yılı LGS’de Türkiye’de ilk 100 öğrenci arasına giren, Zonguldak’ta il birincisi olan Kilimli Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Eren Parmaksız İstanbul Galatasaray Lisesi’ni kazanarak bizleri gururlandırmıştır. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Aynı zamanda öğrencimizi yetiştiren anne-babasını ve eğitim-öğretim sürecinde hep öğrencimizin yanında olan öğretmen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başarılı gence hediyesini veren Kaymakam Turan ise "İlçemiz Cumhuriyet ortaokul öğrencisi Eren parmaksız 2018 LGS’de hem il birincimiz olmuş hem de Galatasaray lisesine yerleşerek ailesine ve ilçemize büyük bir mutluluk yaşatmıştır. Kendisinin üstün gayretlerinin yanında ailesinin ve öğretmenlerimizin büyük desteğinin olduğunu belirtir kendilerine teşekkürü bir borç bilirim. Ülke olarak hedeflediğimiz muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için tek bir şeye ihtiyacımız var o da Çalışkan ve azimli olmak. Bu yolda öğrencimizin ülkemize büyük katkıları olacağından hiç şüphem olmadığını belirtir başarılarının daim olmasını temenni ederim" diye konuştu.