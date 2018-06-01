Lider çocuk kampı tarım kampı ve kapanış töreni

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl uygulanan ve Zonguldak’ta da bu yıl Devrek Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Lider Çocuk Kampı Kapanış ve Ödül Töreni İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ödül ve kapanış töreni sivil toplum kuruluş temsilcileri ve özel firmaların katkıları hayata geçirilirken, ilçe protokolü de düzenlenen törende bir araya geldi.

Bu yıl beslenme ve gıda için biyo çeşitlilik temasının işlendiği Lider Çocuk Tarım Kampı uygulamasında Karşıyaka 100. Yıl İlkokulu 4. Sınıf 25 öğrencinin t-sırt, şapka, sırt çantası ve isimlikleri hazırlanarak öğrencilere dağıtımı gerçekleştirildi.

Kampın ilk gününde Bölücek Köyünde bulunan özel bir firmaya ait büyükbaş hayvan işletmesi ve bulunan ait sekiz adet sera, İsamköyde bulunan özel bir işletmeye ait etlik piliç işletmesi ile İlçe Müdürlüğü katkıları ile kurulan Bodur Kiraz Bahçesi ziyaretleri gerçekleştirildi. İkinci gün İlçenin Çolakpehlivan Köyünde bir vatandaş adına faaliyette ve Ayanoğlu Doğa ve Su Ürünleri Limitet Şirketine ziyaretler yapıldı. Uygulamanın üçüncü ve son gününde ise Pınarönü Köyünde faaliyette bulunan bir mantar üretim işletmesi, Gökçebey’de ki hayvanat bahçesi ve Bakacakkadı Beldesi Belediyesine ait hayvan barınağı, Çaydeğirmeni Beldesinde faaliyette bulunan Orman İşletmesi Fidanlık Müdürlüğü ziyaretleri yapıldı. Yapılan ziyaretlerde işletmeler ve yaptıkları faaliyetler hakkında ilgililer tarafından bilgilendirmeler yapılarak Lider Çocuk Tarım Kampına katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Düzenlenen programa; Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu, Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katılırken, programın ardından öğrenciler Kaymakam Vekili Mehmet Soylu’yu makamında ziyaret ettiler.