Lise öğrencileri, bahçeye sera kurup ürettiklerini paylaştı

Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydoğan ile Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Verim, okul bahçesinde ki seralarda üretilen sebzeleri, zabıta müdürlüğüne teslim edilerek, beldede maddi durumu yetersiz ailelere verilmesi için Sosyal Sorumluluk Projesine imza attı.

"Ürettiklerimizi paylaşıyoruz"

Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veli Verim açıklamasında; "Öğrencilerimizin kendi elleriyle diktikleri fideler, meyve vermeye başladı. Bu Sosyal Sorumluluk Projesiyle öğrencilerimiz üretmenin ne kadar çok önemli olduğunu , hemde ürettiklerini paylaşarak yardımlaşmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu daha iyi anlamış oldular. İmzalan protokol gereği ürünler öğrencilerimiz tarafından belirli aralıklarla toplanıp paketlenecek ve zabıta müdürlüğüne teslim edilecek. Belediyemizde kendilerinin belirlediği ailelere paketlenmiş sebzeleri teslim edecekler" dedi.

Ayrıca Vali Ahmet Çınar’a, Kaymakam Serkan Keçeli’ye, Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydogan’a okul bahçesini ıslah etme ve tarıma uygun hale getirme çalışmalarındaki desteklerinden dolayı tekrar teşekkürlerini sundu.