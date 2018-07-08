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08 Temmuz 2018 11:49

Lise öğrencileri, bahçeye sera kurup ürettiklerini paylaştı

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nin Nebioğlu Beldesinde,  Nebioğlu  Belediyesi ile Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Lise öğrencileri, bahçeye sera kurup ürettiklerini paylaştı

08 Temmuz 2018 11:49


Nebioğlu  Belediye Başkanı Ertan Aydoğan  ile Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Verim, okul bahçesinde ki seralarda üretilen  sebzeleri, zabıta müdürlüğüne teslim edilerek, beldede maddi durumu yetersiz ailelere verilmesi için Sosyal Sorumluluk Projesine imza attı.



"Ürettiklerimizi paylaşıyoruz"


Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veli Verim açıklamasında; "Öğrencilerimizin kendi elleriyle diktikleri fideler, meyve vermeye başladı. Bu Sosyal Sorumluluk Projesiyle öğrencilerimiz üretmenin ne kadar çok önemli olduğunu , hemde ürettiklerini paylaşarak yardımlaşmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu  daha iyi anlamış oldular. İmzalan protokol gereği ürünler öğrencilerimiz tarafından belirli aralıklarla toplanıp paketlenecek ve zabıta müdürlüğüne teslim edilecek. Belediyemizde kendilerinin belirlediği ailelere paketlenmiş sebzeleri  teslim edecekler" dedi.


Ayrıca Vali Ahmet Çınar’a, Kaymakam Serkan Keçeli’ye,  Nebioğlu Belediye Başkanı Ertan Aydogan’a okul bahçesini ıslah etme ve  tarıma uygun  hale getirme çalışmalarındaki desteklerinden dolayı tekrar teşekkürlerini sundu.




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