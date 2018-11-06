Lise öğrencilerine organ bağışını anlattılar

Düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık, Acil Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emre Karaahmetoğlu konuşmasında özetle şunları söyledi:

“18 yaşını aşmış akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışında bulunabilir. Organ bağışı yapılmış olsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün değildir. Örneğin kişi evde,sokakta,acil serviste veya hastanelerin herhangi bir servisinde ölmüş ise organları kullanılamaz. Yalnızca yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına bağlı olarak ölen, yani beyin ölümü gerçekleşen kişilerin organları nakledilebilir.”

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğünde görevli uzman Gülümen Gök tarafından seminere katılan öğrenci ve öğretmenlere organ bağışı ve nakliyle ilgili olarak broşürler dağıttı.