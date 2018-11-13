Lise öğrencisi genç son yolcuğuna uğurlandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Akdeniz Anemisi tedavisi gören 18 yaşındaki Sezer Kalaycıoğlu, fenalaşarak hayatını kaybetti. Kalaycıoğlu için sevenleri ve arkadaşları tarafından son yolcuğuna uğurlandı.

Çaycuma ilçesi Kalaycıoğlu Köyünde yaşayan Recep ve Nefise Kalaycıoğlu'nun iki çocuklarından büyük oğlu lise son sınıf öğrencisi Sezer Kalaycıoğlu, sabah okula gitmek için kalkıp, lavaboya girdi. Bir süre çıkmayınca ailesi merak edip, kapıyı açtı. Genç Sezer'i lavaboda yerde baygın halde bulan aile hemen 112 Acili arayarak yardım istedi. Bu esnada daha fazla bedeni dayanamayan Sezer, hayata yenik düştü. Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sezer Kalaycıoğlu, öğle namazını müteakip Kalaycıoğlu köyünde aile kabristanlığına defnedildi.

Ayakta güçlükle ayakta durabilen acılı baba Recep Kalaycıoğlu oğlunun başında taziyeleri kabul ederken gözyaşlarını tutamadı.

Cenazeye katılan Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, baba Recep'e baş sağlığı dilerken öğrencisi genç Sezer hakkında bilgi aldı. Baba Recep Kalaycıoğlu, “Oğlum sabah okula gitmek için kalkıp lavaboya gitti. Yaklaşık 10 dakika çıkmayınca baktım yerde oturur vaziyette buldum. 112 acil ambulansı aradım. Fakat bu esnada ben çocuğumu aracım ile hastaneye götürmeye çalıştım. Yolda ambulansla denk geldik. Çok müdahale ettiler ama kurtarılamadı. Kanında şekerinin çıktığı söylendi" dedi.

İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası genç Sezer gözyaşları arasında dualarla uğurlandı.