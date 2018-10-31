Lise öğrencisi kalp krizinden vefat etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 yaşında ki Ozan Çoban geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan Köksal ve Ebru Çoban ailesinin oğulları 15 yaşında ki lise öğrencisi Ozan Çoban fenalaşınca Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ozan Çoban doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çoban'ın ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri fenalık geçirdi. 15 yaşında ki genç kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.