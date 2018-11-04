Liseli öğrenciden hayat kurtaran proje

Zonguldak'ta TÜBİTAK 4007 Bilim ve Teknoloji Fuarı düzenlendi. Fuarda en büyük ilgiyi ise lise öğrencisi Hasan Barış Karakaş'ın motosiklet kullanıcıları için geliştirdiği “kör nokta uyarı sistemi” oldu.

Zonguldak'ta TÜBİTAK 4007 Bilim ve Teknoloji Fuarı yapıldı. Esas 67 Burda Alışveriş ve Yaşam Merkezi giriş katında açılan fuarda en büyük ilgiyi Mesleki Eğitim Merkezi Elektronik Bölümü öğrencisi Hasan Barış Karakaş'ın projesi gördü. Motosiklet kullanıcıları için “kör nokta uyarı sistemi” geliştiren ve motor kıyafetine uyarıcı lambalar koyan Karakaş, fuarın ilgi odağı oldu. Projesi hakkında bilgi veren Hasan Barış, “Motosiklette kör noktayı engellemek için kaskın sağ tarafına mesafe sensörü koyduk. Mesafe sensörü ile birlikte kör noktaya düşen araçları ve hareketleri fark etmesini sağlıyor. Bu sensör ses frekansları gönderiyor. Bu dalgalar herhangi bir cisme geldiği zaman gönderiyor alıcı ve sensörler sayesinde burada ölçüm yapabiliyoruz. Biz burada gösterebilmek için mesafeyi santimetreye ayarladık. Ayarladığımız mesafenin önüne bir cisim geldiği zaman kaskın içinde bulunan led yanıyor ve kör noktada bir cismin olduğunu anlıyoruz. Proje şuan geliştirme aşamasında, sensörler ya da ledler aldığımız fikirlere göre değişecek. Okulumuzun sosyal paylaşım sitesinde bu projeyi paylaştık ve çok beğeni aldı. Demek ki buna ihtiyaç varmış ki çok beğeni aldı. Projemizi daha geliştirip patentini almak istiyoruz. Sabahtan motorcu ekip geldi ve fikir alışverişinde bulunduk. Projeyi çok beğendiler” dedi.

Kıyafete sinyal uyarıcı sistemi

Motor kıyafeti için ayrı bir proje geliştirdiklerini ifade eden Hasan Barış, “Ayrıca yerden yüksekliği büyük olan araçlar motosikletin boyu itibariyle sinyallerini fark etmeyebiliyor. Bizde buna istinaden motosiklete uyumlu kart geliştirerek sağ sinyal, sol sinyal ve dörtlü ikaz lambaları koyduk” şeklinde konuştu.