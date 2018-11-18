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Maçta kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti

Amatör küme takımlarından Gülüç Belediyespor’da forvet Miraç Bektaş, maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Amatör küme takımlarından Gülüç Belediyespor'da forvet Miraç Bektaş, maç sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.


Zonguldak Alaplı İlçesinde Birinci Amatör Küme Eleşlerspor-Gülüç Belediyespor maçının devre arası bittikten sonra soyunma odasında kalp krizi geçiren Gülüç Belediyesporlu futbolcu Miraç Bektaş (28) hayatını kaybetti.


Müsabakanın 40. dakikasında kendisini iyi hissetmediğini arkadaşlarına söyleyen futbolcu, maçın ilk yarısı tamamlandığında soyunma odasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Soyunma odasında Bektaş'a ilk müdahaleyi futbolcular ve teknik ekip yaptı. Olay yerine çağrılan ambulansla, Miraç Bektaş Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Maç ise hakem tarafından tatil edildi.


Maç sonrası futbolcu ve arkadaşları hastaneye akın etti. Miraç Bektaş'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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